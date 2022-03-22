Общество

Псковские учреждения соцзащиты переведут в открытый режим работы до апреля

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел рабочую встречу с председателем регионального комитета по социальной защите Ольгой Евстигнеевой сегодня, 22 марта. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, темой разговора стало возвращение к прежнему режиму работы учреждений социального обслуживания населения стационарного типа.

Фото здесь и далее: пресс-служба администрации Псковской области

До 1 апреля все стационарные учреждения социального обслуживания населения Псковской области переведут в прежний, открытый режим работы, проинформировала Ольга Евстигнеева, отметив, что для большинства интернатов ограничения в работе будут сняты 29 марта. Она также напомнила, что ряд послаблений в режиме работы детских учреждений социального обслуживания реализовали еще на прошлой неделе.

Тогда к деятельности в открытом формате перешли Бельско-Устьенский и Бобровский дома-интернаты для детей, а также Производственно-интеграционные мастерские для инвалидов, Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья в Великих Луках. Кроме того, с 14 марта все центры социального обслуживания городов и районов принимают граждан очно.

«Данные решения согласованы с Роспотребнадзором и стали возможными благодаря стабилизации эпидситуации в регионе. Этому во многом поспособствовала и дисциплина сотрудников и подопечных учреждений в части вакцинации и ревакцинации от новой коронавирусной инфекции, - подчеркнула председатель комитета, - процент их участия в прививочной кампании составляет порядка 90%, что несомненно позволило нам избежать тяжелых случаев течения болезни».

Глава региона заметил, что социальная сфера региона всегда активно поддерживает профилактические мероприятия по линии здравоохранения, будь то иммунизация от гриппа или пневмококковой инфекции.

Обсуждая новый ритм работы соцучреждений, Михаил Ведерников обратил внимание, что он особенно важен для сотрудников и обслуживающего персонала, которые на протяжении двух лет были вынуждены трудиться периодами по две недели и ради безопасности проживающих жертвовать вниманием к своей семье.

Вместе с тем, губернатор поручил осуществлять особый контроль за эпидситуацией внутри домов-интернатов и других организаций, чтобы, в случае ее ухудшения, оперативно среагировать и принять необходимые меры.

Ольга Евстигнеева заметила, что для заботы о здоровье граждан, проживающих в интернатах, сохранят все профилактические мероприятия - дезинфекция помещений, масочный режим, контроль температурного режима и ограничение на посещения.