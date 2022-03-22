Общество

Небезопасную говядину пытались перевезти через границу в Псковской области

Потенциально небезопасную говядину вернули в Белоруссию. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Фото: пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора

На российско-белорусской границе в деревне Долосцы было приостановлено движение автомобиля, в котором незаконно перевозили 1,1 тонны говядины в четвертинах на кости с территории Республики Беларусь в город Псков.

В ходе проведения ветеринарного контроля специалисты Россельхознадзора выявили отсутствие сопроводительных документов на товар и маркировки (клейм), подтверждающих происхождение и безопасность продукции.

Кроме того, был нарушен температурный режим при транспортировке мясосырья из-за отсутствия в автомобиле холодильного оборудования, добавили в ведомстве.

Перемещение мясосырья по территории Евразийского экономического союза запрещено, возбуждено дело об административном правонарушении. Оформлен акт о возврате груза в Республику Беларусь.

Также Россельхознадзор ввел временные ограничения на ввоз говядины на кости из Республики Беларусь в связи с неопределенным статусом страны по губкообразной энцефалопатии, говорится в сообщении.