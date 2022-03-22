Общество

О последствиях нелегального трудоустройства напомнили псковским работодателям

Памятку для работодателей по легализации трудовых отношений и негативным последствиям неформальной занятости опубликовали на сайте администрации Псковской области.

Так, внимание работодателей обратили на на необходимость неукоснительного соблюдения действующего трудового законодательства, в том числе в части оформления трудовых отношений, охраны труда, оплаты труда, предоставления очередных отпусков. Работники - это не просто трудовой ресурс, но и человеческие судьбы, за каждую из которых руководитель должен нести как профессиональную, так и человеческую ответственность, подчеркнули в пресс-службе.

За уклонение от оформления или ненадлежащее оформление трудового договора либо заключение гражданско-правового договора, фактически регулирующего трудовые отношения между работником и работодателем, предусматривается административная ответственность в виде административного штрафа на должностных лиц; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица; на юридических лиц.

При повторном нарушении должностное лицо будет дисквалифицировано, а штраф для юридического лица возрастет (статья 5.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях).

Выплачивая своим работникам «теневую» зарплату, работодатель нарушает налоговые правила, влекущие занижение налоговой базы и нарушает статью 198 («Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица») и статью 199 («Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации») Уголовного кодекса Российской Федерации.

Нелегальная выплата заработной платы влечет ответственность в соответствии со статьей 122 Налогового кодекса Российской Федерации, административную ответственность по статье 15.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и уголовную ответственность по статье 145.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.

«Выплачивая "белую" заработную плату своим работникам, вы обеспечиваете вашим сотрудникам достойное будущее, а себе спокойный продуктивный бизнес», - подытожили в администрации.