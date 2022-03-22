Общество

Всероссийские проверочные работы для школьников перенесут на осень

Всероссийские проверочные работы (ВПР) для школьников перенесут с весны на осень 2022 года. Об этом Рособрнадзор сообщил в социальной сети «ВКонтакте».

Такое решение приняли по согласованию с Правительством России для снижения рисков распространения коронавирусной инфекции. ВПР планируется провести с 19 сентября по 24 октября. Новое расписание сформируют до 5 сентября этого года.

«Всероссийские проверочные работы – мероприятие, в котором принимают участие очень большое число людей: школьников и учителей. Для предотвращения очередного увеличения числа заболевших, особенно среди детей и подростков, нами было принято решение о переносе этой процедуры. Отмечу, что те школы, что уже провели ВПР, не будут писать их повторно. Достаточно будет корректно внести их результаты в соответствующую систему» - отметил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

ВПР, запланированные для проведения в компьютерной форме (иностранные языки в 7 классе, история, биология, география, обществознание в 5-8 классах), также переносятся на осень 2022 года.