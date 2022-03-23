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Общество

С новыми мошенническими схемами познакомили псковских курсантов

23.03.2022 21:00|ПсковКомментариев: 0

Мастер-класс для курсантов Псковского филиала академии ФСИН России состоялся в псковском отделении ассоциации юристов в рамках проекта «Вместе против мошенников» 22 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ассоциации.

Фото здесь и далее: псковское отделение ассоциации юристов

В ходе мероприятия руководитель проекта Неля Лебедева выступила с презентацией. В частности, она рассказала, что программа направлена на снижение уровня склонности человека стать жертвой преступления и работу с потенциальными жертвами мошенников. Для достижения цели проекта используется комплексный подход: обучение, тестирование, регулярное напоминание, оказание юридической помощи пострадавшим от мошенничества.

Также в рамках проекта планируется сбор ситуаций, в которые попадали жители области для размещения их на сайте мошеловка.рф. Эксперты проекта рассказали, как пользоваться базой фиксации фактов, какие есть инструменты для сбора информации, было проведено тестирование курсантов.

Затем эксперт проекта, адвокат Анна Здановская познакомила учащихся с новыми схемами, которые используют мошенники, рассказала о случаях из своей практики.

В заключение встречи курсантов пригласили на следующий мастер-класс, который посвятят отработке практических навыков интервьюирования при проведении юридических консультаций.

Проект «Вместе против мошенников» реализуется при поддержке фонда президентских грантов. Инициативу ассоциации поддержали ряд городских и областных общественных организаций, а также комитет по социальной защите администрации области.

Рассказать свою историю, получить юридическую помощь можно по телефону: +7 953 235 6767.

Теги: #Академия ФСИН #юридическая помощь
Источник: Псковская Лента Новостей
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