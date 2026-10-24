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МВД предупредило о мошенниках, обещающих оформить биометрический загранпаспорт за несколько дней

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Мошенники предлагают оформить биометрический загранпаспорт за несколько дней, хотя сделать это невозможно. Об этом предупредили в пресс-службе МВД России.

«Будьте внимательны — это мошенничество», — подчеркнули в ведомстве.

В министерстве напомнили, что срочное оформление загранпаспорта предусмотрено только для документов старого образца сроком действия пять лет. Такая возможность доступна в двух случаях: при необходимости экстренного лечения за границей, а также при тяжёлой болезни или смерти близкого родственника.

В МВД призвали граждан сохранять бдительность и не обращаться в частные организации, которые за деньги обещают сомнительные услуги по ускоренному оформлению документов.

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