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Всемирный день борьбы с полиомиелитом празднуют 24 октября

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Всемирный день борьбы с полиомиелитом отмечается ежегодно 24 октября. Его главная цель — привлечь внимание к профилактике опасного вирусного заболевания, которое поражает нервную систему и может привести к параличу, инвалидности или смерти.

Полиомиелит может развиться в любом возрасте, однако чаще всего поражает детей младше пяти лет. Специфических лекарств для лечения заболевания нет, поэтому основным способом защиты остаётся вакцинация.

Создание вакцин против полиомиелита началось в середине XX века. Значительный вклад в их разработку внесли американские учёные Хилари Копровский, Джонас Солк и Альберт Сэйбин, а также советские вирусологи Михаил Чумаков и Анатолий Смородинцев. Вакцинация позволила сократить число случаев заболевания в мире почти на 99%.

В 1988 году была создана Глобальная инициатива по ликвидации полиомиелита под эгидой Всемирной организации здравоохранения. В её рамках медики и добровольцы проводят вакцинацию, в том числе в отдалённых регионах мира, пишет calend.ru.

Дата 24 октября выбрана в честь дня рождения Джонаса Солка, разработавшего инактивированную вакцину против полиомиелита.

Ежегодно в этот день медицинские учреждения и общественные организации проводят просветительские мероприятия, рассказывают о последствиях заболевания и важности профилактики. Особое внимание уделяется плановой вакцинации детей, которая помогает предотвратить развитие опасной инфекции.

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