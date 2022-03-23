О новых правилах получения справки на владение оружием напомнили псковичам

Новые правила получения медицинской справки на владение оружием вступили в силу с марта, сообщает комитет по здравоохранению Псковской области в своем телеграм-канале.
В частности, теперь медицинское освидетельствование может проводиться только государственными и муниципальными медицинскими организациями. Заключение об отсутствии медицинских противопоказаний к владению оружием оформляется в электронном виде. Медорганизация загружает справки в специальный реестр, доступ к которому есть и у Росгвардии, и у медиков. Предоставлять в Росгвардию бумажные справки более не требуется, но владелец оружия может попросить выдать и бумажную аналог.
Кроме того, лицензии, разрешения и оружие придется сдать, если при медосмотре, освидетельствовании или оказании помощи врачи выявят противопоказания к владению оружием. Медики обязаны сообщать об этом в Росгвардию.
В состав медосвидетельствования на оружие входят:
- исследования мочи и крови для диагностирования хронического алкоголизма,
- химико-токсилогические исследования на наркотики,
- осмотр психиатра-нарколога,
- осмотр офтальмолога,
- психиатрическое освидетельствование.
Вопросы прохождения медицинского освидетельствования в наркологическом диспансере Псковской области можно уточнить по телефону: 57-48-98