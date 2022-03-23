Общество

О новых правилах получения справки на владение оружием напомнили псковичам

Новые правила получения медицинской справки на владение оружием вступили в силу с марта, сообщает комитет по здравоохранению Псковской области в своем телеграм-канале.

В частности, теперь медицинское освидетельствование может проводиться только государственными и муниципальными медицинскими организациями. Заключение об отсутствии медицинских противопоказаний к владению оружием оформляется в электронном виде. Медорганизация загружает справки в специальный реестр, доступ к которому есть и у Росгвардии, и у медиков. Предоставлять в Росгвардию бумажные справки более не требуется, но владелец оружия может попросить выдать и бумажную аналог.

Кроме того, лицензии, разрешения и оружие придется сдать, если при медосмотре, освидетельствовании или оказании помощи врачи выявят противопоказания к владению оружием. Медики обязаны сообщать об этом в Росгвардию.

В состав медосвидетельствования на оружие входят:

- исследования мочи и крови для диагностирования хронического алкоголизма,

- химико-токсилогические исследования на наркотики,

- осмотр психиатра-нарколога,

- осмотр офтальмолога,

- психиатрическое освидетельствование.

Вопросы прохождения медицинского освидетельствования в наркологическом диспансере Псковской области можно уточнить по телефону: 57-48-98