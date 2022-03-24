Общество

Не выходить на железную дорогу в нетрезвом виде призвали псковичей

Оперативно-профилактическое мероприятие «Безопасность на транспорте» пройдет в Пскове с 24 марта по 3 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского ЛО МВД России на транспорте.

Цель мероприятия - предупреждение и пресечение правонарушений и преступлений, совершаемых несовершеннолетними и в отношении них, профилактика детского травматизма в период весенних школьных каникул. Сотрудники транспортной полиции проведут лекции, беседы и профилактические рейды на объектах железнодорожного транспорта города Пскова и области.

Инспекторы отделения по делам несовершеннолетних транспортной полиции призывают родителей усилить контроль над проведением свободного времени своих детей.

Полицейские напомнили, что на железной дороге запрещается:

- ходить по железнодорожным путям и переходить их в неустановленных места,

- переходить железнодорожные пути перед приближающимся поездом,

- подлезать под вагонами составов, подниматься на вагоны,

- находиться на объектах железнодорожного транспорта в состоянии алкогольного, токсического и наркотического опьянения,

- подходить к краю платформы,

- входить и выходить из вагона во время движения поезда,

- кататься на подножках вагонов,

- устраивать игры на железнодорожной дороге и вблизи нее,

- осуществлять выезд на любом виде транспорта на железнодорожный переезд при запрещающем сигнале переездного светофора,

- оставлять малолетних детей безнадзорно на объектах железнодорожного транспорта.

Кроме того, переход железнодорожных путей в местах, не оборудованных пешеходными переходами, запрещен и несет угрозу жизни и здоровью, добавили в транспортной полиции.

Об известных фактах нарушений на объектах транспортной инфраструктуры граждане могут сообщить по телефонам: 8(8112) 66-57-46 (дежурная часть) и 8 800-200-16-02 (телефон доверия УТ МВД России по СЗФО).