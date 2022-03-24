Общество

Псковичка просит власти убрать пни с гвоздями с детской площадки

Жительница дома №62 на улице Инженерной в Пскове просит городские власти благоустроить детскую площадку. Свою жалобу она опубликовала в группе «Жесть по-псковски» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Татьяна Прилуцкая / «Жесть по-псковски»

«Ничего не меняется, дети бегают, спотыкаются об пни, сидят, пытаются играть в чудо-песочнице", не знаю каких годов, площадка без ремонта. И, конечно, наша знаменитая горка а-ля 70-е. Это, так сказать, главная достопримечательность нашего двора», - написала местная жительница.

Она отметила, что площадка не огорожена от проезжей части. «Машины летят в прямом смысле, прямо возле площадки, а мы, мамочки, пытаемся уловить своих детей, чтобы не выбежали на дорогу. Так и живем», - рассказала псковичка.

«Скамейка последняя, думаю, тоже скоро рухнет, вместе с пнями с гвоздями, что на фото. А в нашем доме между прочим 280 квартир! Ну вы представляете, сколько детей. Вот так и мучаются дети в этих ничтожный условиях. Надеюсь, кто-нибудь где-нибудь нас услышит! Пожалуйста, облагородьте наш двор, поставьте хоть какой-нибудь мини-городок и песочницу. Ну и хотелось бы заборчик, чтобы огородиться от проезжей части», - добавила женщина.