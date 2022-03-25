Общество

Детский сад на 120 воспитанников открылся в Пскове

Новый детский сад приступил к работе в Пскове на этой неделе. Об этом сообщил глава городской администрации Борис Елкин в своем телеграм-канале.

Фото здесь и далее: телеграм-канал главы администрации города Пскова Бориса Елкина

«На этой неделе новоселье празднуют 80 маленьких псковичей – воспитанников нового детского сада на улице Коммунальной, 56. Здесь уже сформировано 4 группы. Три из них посещают детки ясельного возраста, четвертую - дошколята», – рассказал сити-менеджер.

По мере поступления заявлений и формирования пакетов документов в саду откроется еще две дошкольных группы, и учреждение начнет работать на полную мощность. Коллектив воспитателей и специалистов укомплектован, педагоги уже проводят занятия с детьми.

«Отзывы родителей и воспитателей восторженные: все новое, красивое, яркое, современное. А самая большая радость у детей: столько новых игрушек в группах и элементов на прогулочных площадках, что некогда скучать», – отметил Борис Елкин.

Детский сад рассчитан на 120 детей. Дошкольное учреждение построили по национальному проекту «Демография», говорится в сообщении.