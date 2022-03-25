Детский сад на 120 воспитанников открылся в Пскове

Новый детский сад приступил к работе в Пскове на этой неделе. Об этом сообщил глава городской администрации Борис Елкин в своем телеграм-канале.
Фото здесь и далее: телеграм-канал главы администрации города Пскова Бориса Елкина
«На этой неделе новоселье празднуют 80 маленьких псковичей – воспитанников нового детского сада на улице Коммунальной, 56. Здесь уже сформировано 4 группы. Три из них посещают детки ясельного возраста, четвертую - дошколята», – рассказал сити-менеджер.
По мере поступления заявлений и формирования пакетов документов в саду откроется еще две дошкольных группы, и учреждение начнет работать на полную мощность. Коллектив воспитателей и специалистов укомплектован, педагоги уже проводят занятия с детьми.
Детский сад рассчитан на 120 детей. Дошкольное учреждение построили по национальному проекту «Демография», говорится в сообщении.