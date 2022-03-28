Общество

Прощание с экс-главой Гдовского района Виктором Антиповым состоится 29 марта

26 марта на 65-м году жизни скончался бывший глава Гдовского района, экс-председатель КУМИ администрации Пскова Виктор Антипов. Как сообщили Псковской Ленте Новостей его родственники, прощание с Виктором Антиповым состоится 29 марта в 11.00 в церкви Богоявления с Запсковья на улице Герцена, 7.

«26 марта ушел из жизни наш дорогой и любимый муж, отец, дедушка, друг. Боль утраты невосполнима. Всегда благожелательный, отзывчивый, он пользовался любовью и уважением друзей и коллег. Долгое время, с 1991 по 1999 год, он был руководителем Гдовского района. В Пскове возглавлял комитет по управлению муниципальным имуществом с 2001 по 2007 год. Последним местом его работы до ухода на пенсию было управление по административно-транспортному обслуживанию Псковской области», - сказали близкие Виктора Антипова.

Виктор Леонидович Антипов родился 28 января 1958 года в деревне Зорино Островского района Псковской области.

Окончил Ленинградский государственный сельскохозяйственный институт, Северо-Западную академию государственной службы.

В 1980-е годы работал главным инженером в колхозе «Дружба» Пушкиногорского района и в управлении сельского хозяйства Гдовского района, директором СПТУ-25, заместителем председателя РАПО по механизации, председателем колхоза им. С. М. Кирова.

В 1990 году был избран председателем исполкома Гдовского районного Совета народных депутатов.

В ноябре 1991 года назначен главой администрации Гдовского района.

С февраля 1996-го по декабрь 1999 года работал главой Гдовского района.

С 2000 года являлся помощником председателя Псковского областного Собрания депутатов по работе в Совете Федерации.

С 2001 года - председатель комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Пскова. В должности председателя КУМИ Пскова Виктор Антипов проработал шесть лет.