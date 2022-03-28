Общество

Холодный апрель ожидается в Псковской области

Среднемесячная температура воздуха в Псковской области в апреле прогнозируется на 0,5-1,5 градуса ниже нормы, а месячная сумма осадков - в пределах 100-140% от нормы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

В ведомстве отметили, что погодные условия сформируются под чередующимся влиянием циклонических вихрей и полей повышенного давления, при этом циклонические воздействия, вероятно, будут преобладающими. Периоды с облачной и дождливой погодой будут сменяться погожими, солнечными днями, температурный фон большую часть месяца прогнозируется близким к климатической норме или ниже ее.

В течение месяца преобладающие дневные температуры воздуха ожидаются в диапазоне от +6 до +11 градусов, в отдельные дни - от 13 до 18 градусов. Преобладающие ночные температуры будут находиться в пределах от -1 до +4 градусов, но в отдельные ночи при прояснениях температура воздуха может понижаться до -1…-6 градусов.

В отдельные периоды в регионе возможно усиление ветра от 15 до 18 метров в секунду.

Ранее сообщалось, что псковские синоптики не прогнозируют наступление климатической весны до середины апреля.