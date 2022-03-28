Общество

На состояние дороги, бани и системы водоснабжения обратили внимание Александра Котова жители Струг Красных

С просьбой отремонтировать баню, дорогу и водовод обратились к председателю Псковского областного Собрания депутатов Александру Котову жители Струг Красных. 29 марта спикер провел прием граждан в избирательном округе. Вместе с депутатом на вопросы стружан отвечал глава района Александр Волков.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания

«Говорят, что не бывает ситуаций, которые невозможно исправить, но наша неисправима», - обратилась к Александру Котову заведующая детским садом, расположенном в местечке Владимирский Лагерь, Ольга Чуняева и назвала местную дорогу камнем преткновения – центральный проезд и несколько внутридворовых проездов не удаётся отремонтировать на протяжении десятка лет. По словам заведующей, при заключении контрактов на поставку продуктов питания поставщики отказываются ехать за предложенную стоимость – не каждый автопарк способен выдержать поездку в военный городок. «Зимой нам продукты оставляли чуть ли не на КПП, дорогу даже никто не чистил», - рассказала Ольга Чуняева.

Александр Котов согласился, что проблема не решается долгие годы. «Если бы это не были земли Министерства обороны, эту дорогу ещё пять лет назад привели бы в порядок. Деньги в бюджете есть, можно без проблем найти подрядчиков, и я, и губернатор – мы лично обращались по вашей проблеме на уровень Министерства. Министр наложил резолюцию в Санкт-Петербург, потом посчитали, что решить сможет командующий округом, где есть тыловые подразделения, но результата как не было, так и нет», - пояснил Александр Котов.

«Это собственность Министерства обороны, землю передать нам не готовы», - озвучил резюме последнего ответа ведомства глава района Александр Волков.

Александр Котов предложил собрать всю переписку за десять лет и вновь обратиться к Министру: «Других вариантов у нас нет, пока земля в ведении военных, мы даже лопату воткнуть не можем. И военные без указания руководителя ничего делать не будут».

Пенсионерка Людмила Архипова, медработник с 56-летним стажем, пожаловалась на состояние общественной бани. «Ее посещает 200 человек в неделю. Люди попросили меня записаться к вам на приём и обратиться за помощью. В раздевалке женского отделения капель с потолка в дождливую погоду. В мужском отделении перекладывают печь, но мы понимаем, что на всё денег не хватает, и очень боимся, что баню закроют», - передала опасения жителей посёлка Людмила Архипова.

Александр Волков уточнил, что общая смета уже есть – на ремонт бани необходимо около 12 млн рублей. «Латаем котлы, субсидируем услуги из бюджета: в прошлом году отдали 800 тысяч рублей, в этом уже 260», - рассказал глава района.

«Мыться нужно каждую неделю», - заметила медик и сказала, что многие жители посёлка готовы были бы платить за посещение не 150, а 200 рублей лишь бы сохранить баню. Также Людмила Архипова обратила внимание на ежегодную проблему с напором воды – причину пенсионерка видит в несанкционированном подключении к уличным колонкам. Одни жители поселка поливают бесплатной водой огороды, наполняют бассейны, другим в итоге воды не дождаться.

На проблему водоснабжения также обратила внимание депутата Валентина Бабаева. Пенсионерка рассказала, что жители улицы Производственной вынуждены возить воду домой в емкостях: местный колодец давно пересох. Александр Волков пообещал после схода снега попытаться провести водопровод от центральной магистрали.

Также в ходе приема Александр Котов рассмотрел обращения по начислению доплаты к трудовой пенсии, по перспективам ремонта краеведческого музея и по возможностям грантовой поддержки предприятий.