Общество

В Псковской области отмечается снижение подростковой преступности

Тенденция снижения подростковой преступности сохраняется в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба администрации Псковской области

В региональной администрации 29 марта состоялось расширенное заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав под председательством первого заместителя губернатора Веры Емельяновой. Участники встречи подвели итоги работы областных органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних за прошлый год и первые месяцы текущего года.

По данным комиссии, количество правонарушений уменьшилось в среднем на 30%. Всего на профилактическом учете состоят 411 подростков и 409 родителей, оказывающих отрицательное влияние на детей. Великолукский район отметили как один из самых неблагополучных в части зарегистрированных правонарушений.

«Не все принимаемые профилактические меры дают нужный эффект, поэтому компетентным специалистам важно их проанализировать согласно использованию на местах, при необходимости следует пересмотреть механизмы работы», — отметила вице-губернатор и анонсировала проведение выездного заседания комиссии в Великих Луках.

Участники заседания приняли решение о создании рабочей группы по дополнительной профилактике преступлений, совершенных в отношении половой неприкосновенности подростков.

Предложение уполномоченного по правам ребенка в Псковской области Наталии Соколовой о проведении в регионе конкурса на звание лучшей районной комиссии по делам несовершеннолетних поддержали коллегиально. Мероприятие, в первую очередь, будет направлено на обмен эффективными форматами взаимодействия всех участников контрольно-воспитательного процесса.

Еще одна тема, поднятая в ходе совещания, касалась профилактики жестокого обращения с детьми в приемных семьях и в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. За последние пять лет в регионе не было ни одного случая гибели подопечных ни в семьях, ни в спецучреждениях.

По словам представителей комитета по социальной защите Псковской области, такой статистике во многом способствует курс деятельности подведомственных учреждений, направленный на предупреждение подобных ситуаций. Он включает обширную психологическую работу с детьми, работниками соцучреждений и приемными родителями, в том числе будущими. В области также работает телефон доверия, на который в прошлом году поступило порядка двух тысяч звонков.

Отдельно обсуждение коснулось вопроса антитеррористической безопасности учреждений детской социальной сферы.

О мероприятиях, проведенных в регионе, доложили представители профильных органов исполнительной власти. Так, на безопасность учреждений образования в прошлом году было направили 39 млн рублей, медицинских организаций, в которых пребывают несовершеннолетние, — 3,5 млн рублей, детских социальных учреждений — 3,6 млн рублей. В этом году бюджет мероприятий по первым двум направлениям составит по 5 млн рублей, на защиту организаций сферы социального обслуживания запланировано 2,5 млн рублей. Средства предусмотрены на продолжение мероприятий по установке систем видеонаблюдения и устройств наружного освещения, монтажу домофонов, рамочных металлодетекторов и периметрального ограждения зданий.

Заместитель председателя регионального комитета по образованию добавил, что также в 2022 году во всех 33 школах Псковской области, которые участвуют в программе капитального ремонта, модернизируют системы антитеррористической безопасности.

Комитет по труду и занятости отчитался о содействии подросткам в поиске подходящей работы. Трудоустроено было порядка 1,7 тысячи человек. Дополнительное профессионального образование получили более 2,5 тысяч несовершеннолетних в возрасте 14-17 лет, профориентационные мероприятия проводились с 2600 учащимися общеобразовательных организаций области.

Кроме того, комиссия утвердила порядок взаимодействия при помещении несовершеннолетних, не подлежащих уголовной ответственности, в специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа и рассмотрела заявления двух привлекавшихся к уголовной ответственности жителей области о допуске к деятельности с участием подростков.