Общество

В Минтруда заявили о росте числа пожилых людей, страдающих деменцией

Пожилых людей с деменцией становится больше, одним из ключевых приоритетов является раннее выявление когнитивных расстройств, заявила замминистра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина.

По ее словам, в РФ действуют почти 12 тысяч организаций и клубов, занимающихся образованием пожилых. В 2021 году такой деятельностью были охвачены более 1 миллиона пожилых в очном формате. Также в занятия физкультурой и спортом в 2021 году, несмотря на пандемию, удалось вовлечь более 5,5 миллионов россиян старшего возраста.

«Ключевыми приоритетами, которые мы совместно заложили в план мероприятий по стратегии действий в интересах граждан старшего поколения на ближайший период, стала профилактика и раннее выявление когнитивных расстройств у лиц пожилого возраста - очень важное направление, потому что действительно у нас граждан с деменцией становится все больше», - приводит слова Ольги Баталиной РИА Новости.

Замминистра отметила, что профилактика развития когнитивных расстройств на ранних стадиях позволяет сохранить человека в семье без проживания в стационаре.