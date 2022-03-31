Общество

В Псковской области поддержали инициативу об увеличении зарплат полицейским

Псковское областное Собрание депутатов поддержало предложение коллег из Государственного совета Республики Татарстан о необходимости увеличения материальных и социальных гарантий сотрудникам органов внутренних дел. Вопрос рассмотрели на сессии регионального парламента 31 марта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Государственный совет Республики Татарстан собирается направить соответствующее обращение председателю правительства РФ Михаилу Мишустину. Парламентарии указывают на отток кадров из органов внутренних дел. В связи с этим Госсовет республики просит правительство России повысить зарплаты сотрудников полиции, а также предоставить сотрудникам ОВД возможность покупать квартиры по аналогии с ипотекой для военнослужащих. Тем, кто не может сейчас приобрести жилье, необходимо повысить размер компенсации за аренду. Он должен варьироваться на уровне среднерыночной стоимости.

Депутаты из Татарстана считают, что необходимо установить для сотрудников льготы по оплате проезда к месту проведения отпуска или ввести льготные билеты для проезда на всех видах городского общественного транспорта. Тем, кто выполняет работу сверхнормы, увеличить компенсации. Кроме того, считают депутаты, нужно установить денежные надбавки для тех, кто достиг выслуги лет, дающей право на пенсию и предоставить отсрочки от призыва на военную службу для граждан, проходящих службу в органах внутренних дел.