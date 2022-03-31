Общество

Представители народов России и Белоруссии встретятся на Кургане Дружбы

На Кургане Дружбы в Себежском районе 2 апреля пройдет ежегодное мероприятие, посвященное дню единения народов России и Республики Беларусь. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

На месте стыка государственных границ запланирована встреча делегаций двух дружественных стран. Там же пройдет торжественный митинг и возложение цветов к памятнику комсомольцам-подпольщикам деревни Прошки и памятнику Марии Пынто.

«Две сестры - Белоруссия и Россия: общая история, культура, судьба» - это творческая программа с участием самодеятельных коллективов и исполнителей России и Белоруссии. Россию будет представлять ансамбль народной песни «Сударушка» и лучшая вокалистка Себежского края Анна Яковлева.

В рамках празднования дня единения народов России и Белоруссии также состоится встреча делегаций школьников двух соседних приграничных районов — Себежского и Верхнедвинского. Молодые люди двух стран вместе пройдут исторический квест, совместно споют душевные песни под гитару. Итогом встречи станет традиционный Костер Дружбы.

Напомним, в 1959 году на границе союзных социалистических республик: России, Белоруссии и Латвии был насыпан Курган Дружбы как символ мужества и героизма партизан трех народов, которые бок о бок сражались во время Великой Отечественной войны 1941–1945 годов. Земля была взята с тех мест, где погибли или имеются захоронения бойцов и партизан Советской Красной Армии