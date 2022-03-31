Общество

«Тотальный диктант» пройдет в Псковской области 9 апреля

Ежегодная просветительская акция «Тотальный диктант» пройдет в Псковской области 9 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Фото: пресс-служба администрации Псковской области

Участники проверят свою грамотность, написав текст о мальчике-подростке, который живет в Воронеже конца 19-го века и готовится к встрече с первой любовью. Автор диктанта - писатель, переводчик, сценарист, лауреат премий «Большая книга», «Национальный бестселлер», «Русский Букер» и «Ясная Поляна» Марина Степнова.

В этом году тотальный диктант можно написать сразу в нескольких форматах – на очных площадках, а также в режиме онлайн.

Для написания диктанта в очном формате необходимо заранее зарегистрироваться на сайте totaldict.ru, в маршрутных вкладках сайта выбрать любую удобную площадку. Для жителей Пскова предлагаются: Псковский государственный университет, Псковская областная универсальная научная библиотека имени В. Я. Курбатова и проектный офис «Команда 2018». Мероприятия во всех точках пройдут с 14:00 до 15:00.

Участникам онлайн-варианта акции «Тотальный диктант» нужно будет в день написания диктанта зайти на сайт totaldict.ru, нажать кнопку «Написать диктант» и выбрать удобный для себя формат: трансляцию или запись диктовки. Текст вводится в специальном окне сайта, а по завершении отправляется на проверку. Трансляции будут доступны в 8:00, 11:00, 14:00 и 23:00 по московскому времени.

Оценки за очный и онлайн-диктант появятся в личных кабинетах сайта после 12 апреля.

Участники могут не отправлять на проверку текст, а сделать это самостоятельно после того, как на сайте появится разбор диктанта, добавили в учреждении.

Напомним, «Тотальный диктант» – ежегодная культурно-просветительская акция, направленная на формирование интереса к изучению русского языка и повышение уровня грамотности носителей языка и тех, кто его изучает. Акция проводится с 2004 года. За 18 лет она приобрела всемирный масштаб. В 2021 году событие охватило 123 страны, объединив более 675 тысяч человек.