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Общество

В Пскове рассмотрят вопрос о сносе гаражей у дома №102 на улице Ипподромной

01.04.2022 16:28|ПсковКомментариев: 0

В Пскове рассмотрят вопрос о сносе гараже у дома №102 на улице Ипподромной. Об этом сообщил глава администрации города Борис Елкин, отвечая на обращение псковички на сайте губернатора.

«Обратите внимание на надписи, которые появились на днях на гаражах рядом с объектом по адресу: Псков, улица Ипподромная, 102. Там проезжает очень много машин, и надписи очень привлекают внимание. Примите меры», - попросила женщина.

Борис Елкин сообщил, что контрольное управление администрации Пскова выезжало по указанному адресу. Было установлено, что гаражи располагаются на территории земельного участка, государственная собственность на который не разграничена. «В связи с чем в управление городского хозяйства администрации города Пскова направлено письмо о необходимости организовать работы по закраске надписей и рассмотреть вопрос о демонтаже гаражей, расположенных по вышеуказанному адресу», - добавил он.

Теги: #псков
Источник: Псковская Лента Новостей
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