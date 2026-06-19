Россияне на 10% чаще стали сдавать клещей на анализ

Россияне стали на 10% чаще обращаться в лаборатории, чтобы сдать клещей на анализ, сообщили в «Гемотесте». По словам биолога Дмитрия Сафонова, общее число членистоногих в этом году увеличилось примерно на 15%.

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«Снежная зима сработала как одеяло для клещей, защищая их от морозов, поэтому их выживаемость оказалась почти стопроцентная. А ранняя весна ускорила их ранний выход и размножение», — сказал биолог.

По его словам, растет и число членистоногих, которые переносят различные инфекции. «Чем больше популяция клещей, тем больше в ней инфицированных особей. Кроме того, на их распространение также сказались изменение климата и миграция животных», — добавил эксперт.

В этом году более 600 россиян уже столкнулись с клещевыми инфекциями, подсчитали «Известия». У них либо диагностировали заболевание, либо подозревают его. Одними из регионов, где чаще всего заражаются жители, стали Свердловская и Тюменская области.

Напомним, за неделю с 8 по 14 июня в медицинские организации Псковской области по поводу укусов клещей обратились 157 человек, в том числе 59 детей.