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Псковский учитель стал победителем международного творческого конкурса

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Учитель русского языка и литературы гимназии №29 города Пскова Вячеслав Новиков стал лауреатом первой степени VII Международного конкурса видеороликов «Читаем А. С. Пушкина-2026», сообщили Псковской Ленте Новостей в гимназии.

Конкурс проходил в рамках масштабной международной просветительской акции «Пушкинский диктант-2026» и собрал участников из 54 регионов России, а также четырёх зарубежных стран: Руанды, Белоруссии, Молдавии и Узбекистана. В конкурсных работах стихи русского классика прозвучали на многих языках народов России и ряде иностранных языков

«От всей души поздравляем Вячеслава Геннадьевича с этим значимым достижением! Эта победа — яркое подтверждение высокого профессионализма педагога, его умения вдохновлять учеников и сохранять великое литературное наследие»,- отметили в гимназии. 

Напомним, педагог гимназии №29 города Пскова Вячеслав Новиков ранее стал победителем областного этапа конкурса «Учитель года России-2025». 

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