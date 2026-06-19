Псковский учитель стал победителем международного творческого конкурса

Учитель русского языка и литературы гимназии №29 города Пскова Вячеслав Новиков стал лауреатом первой степени VII Международного конкурса видеороликов «Читаем А. С. Пушкина-2026», сообщили Псковской Ленте Новостей в гимназии.

Конкурс проходил в рамках масштабной международной просветительской акции «Пушкинский диктант-2026» и собрал участников из 54 регионов России, а также четырёх зарубежных стран: Руанды, Белоруссии, Молдавии и Узбекистана. В конкурсных работах стихи русского классика прозвучали на многих языках народов России и ряде иностранных языков

«От всей души поздравляем Вячеслава Геннадьевича с этим значимым достижением! Эта победа — яркое подтверждение высокого профессионализма педагога, его умения вдохновлять учеников и сохранять великое литературное наследие»,- отметили в гимназии.

Напомним, педагог гимназии №29 города Пскова Вячеслав Новиков ранее стал победителем областного этапа конкурса «Учитель года России-2025».