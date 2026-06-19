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Цветы высаживают на возрожденной клумбе возле ПсковГУ

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Высадка цветов происходит на клумбе возле ПсковГУ перед памятником революционеру Владимиру Ленину 19 июня, сообщили Псковской Ленте Новостей очевидцы. 

«Высаживают клумбу, узоры выкладывают. И стали ковырять ту дорожку между скамейками, где были погибшие клены. Её только буквально две недели назад выровняли и заложили плиткой», - уточнил очевидец.

Как сообщили ПЛН в администрации города Пскова, решение возродить клумбу на историческом месте принял глава города Борис Елкин на основании большого количества просьб жителей, чтобы придать традиционный вид площади Ленина.

На клумбе планируют разместить почти сотню саженцев бегонии вечноцветущей и других растений.

«Площадь Ленина продолжается преображаться – недавно в районе храма Михаила и Гавриила Архангелов были высажены пузыреплодник пурпурный и дерен Вариегата, а также клен Гиннала», - уточнили в городской администрации. 

Ранее на площади Ленина в Пскове выкопали засохшие клены, которые росли, в том числе, на месте клумбы. 

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