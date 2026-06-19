ЕГЭ по информатике и устную часть по иностранным языкам сдают сегодня псковские выпускники

Единый государственный экзамен по информатике и устную часть по иностранным языкам сдают сегодня псковские выпускники. Основные дни основного периода ЕГЭ 2026 года 18 и 19 июня завершают экзамены по информатике и устная часть по иностранным языкам, которые проводятся в компьютерной форме, сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.

«На участие в экзаменах в эти дни зарегистрировано почти 226 тысяч человек. Экзамены пройдут во всех регионах России и образовательных организациях, реализующих российские образовательные программы за рубежом», — говорится в сообщении.

Для организации ЕГЭ будет задействовано свыше 4 тысяч пунктов проведения экзаменов (ППЭ), более 150 тысяч организаторов и других работников ППЭ, мониторинг будут вести более 12 тысяч общественных наблюдателей, отметили в пресс-службе.

На экзамен по информатике зарегистрировано около 147 тысяч человек. Каждому участнику экзамена предоставляется автоматизированное рабочее место без выхода в сеть «Интернет» с установленным специализированным программным обеспечением (ПО) «Станция КЕГЭ», набором стандартного ПО (текстовые редакторы, редакторы электронных таблиц, среды программирования на языках: C#, C++, Pascal, Java, Python).

В целях снижения нагрузки на зрение при сдаче экзамена, в том числе для уменьшения количества времени работы с экраном монитора, участникам экзамена предоставляется черновик. На бумажном носителе предоставляется инструкция по использованию ПО для сдачи экзамена, уточнили в ведомстве.

Там добавили, что минимальный балл ЕГЭ по информатике, ниже которого вузы не могут устанавливать проходной порог для абитуриентов, составляет 40 баллов.

Как сообщили в пресс-службе, ЕГЭ по иностранному языку проводится по английскому, французскому, немецкому, испанскому и китайскому языкам. Сдавать устную часть ЕГЭ по английскому языку планируют более 83 тысяч человек.

Процедура сдачи устной части автоматизирована. Участник экзамена выполняет экзаменационную работу с использованием компьютера (ноутбука) с установленной станцией записи ответов и подключенной аудиогарнитурой (наушниками с микрофоном). Участник может выбрать для себя фоновую мелодию, которая будет звучать во время работы с контрольными измерительными материалами. Использование черновиков участником экзамена не предусмотрено.

Установленный минимальный балл на ЕГЭ по иностранному языку составляет 22 балла. Письменная и устная часть экзамена оцениваются в совокупности. Письменную работу участники ЕГЭ по иностранным языкам написали 15 июня, напомнили в ведомстве.

Отметим, в этом году сдают ЕГЭ будут более 2,5 тысяч псковских выпускников 11-х классов. На территории области организовано 39 пунктов проведения ЕГЭ в 11-х классах.

Напомним, ЕГЭ по химии на 100 баллов сдали шесть одиннадцатиклассников в Псковской области.