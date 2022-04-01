Общество

Договор о сотрудничестве подписали «Михайловское» и Витебский краеведческий музей

В канун Дня единения народов России и Белоруссии в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» принимали делегацию из Витебского областного краеведческого музея — одного из крупнейших музеев Республики Беларусь.

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в заповеднике, гостей познакомили со всеми музейными объектами «Михайловского» и с выставками, развернутыми в мемориальных усадьбах и в Научно-культурном центре.

Специалисты из России и Белоруссии обсудили ряд вопросов, в частности, оговорили возможности проведения совместных взрослых и детских художественных пленэров, обмена выставочными проектами, организации взаимного культурного паломничества. По итогам визита был подписан договор о межмузейном сотрудничестве Пушкинского Заповедника и учреждения культуры «Витебский областной краеведческий музей».



Договор о межмузейном сотрудничестве подписали директор «Михайловского» Георгий Василевич и директор Витебского областного краеведческого музея Татьяна Старинская. Фото предоставлено Пушкинским Заповедником.



В музее подчеркнули, что таким образом круг друзей «Михайловского» в Белоруссии станет ещё шире.

Напомним, что День единения народов Беларуси и России — молодой праздник, который на государственном уровне в двух наших странах отмечают 2 апреля. Именно в этот день в 1996 году был подписан договор о создании сообщества Беларуси и России, что предполагало постепенное единение их экономического пространства и законодательной базы.