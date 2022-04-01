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Исполнилось 100 лет со дня рождения псковского кузнеца Всеволода Смирнова

100 лет со дня рождения архитектора-реставратора, художника, кузнеца Всеволода Смирнова исполняется сегодня, 2 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в государственном архиве Псковской области.

«2 апреля исполнится 100 лет со дня рождения Всеволода Петровича Смирнова, человека, чье имя на века вошло в историю Пскова, чьи труды тесно связаны с памятниками этого древнего города, чьими силами многие из этих памятников были восстановлены», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что к 100-летию архитектора-реставратора в звоннице церкви Успения с Пароменья в Пскове откроется выставка «Кованый венец Всеволода Смирнова».

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Всеволод Смирнов родился в Калининской области. Ушел добровольцем на фронт, в Великую Отечественную войну дошел до Берлина. Затем в жизни фронтовика был архитектурный факультет Института живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина в Ленинграде. После его окончания, в 1955 году, Всеволод Смирнов приехал в Псков. Именно здесь, как писали позже, формировался его дар реставратора, живописца, кузнеца.

Он создал в Пскове проект и руководил реставрацией Покровского комплекса, церкви Ильи Пророка в Выбутах, под его руководством осуществлялись работы в ансамбле Кремля, в Псково-Печерском монастыре, доме Осиповых-Вульф в Тригорском. Всеволод Смирнов - автор монументальных памятников: могила Неизвестного солдата в Пскове, щит в Псковском кремле.

Похоронен кузнец на Иоанно-Богословском кладбище в Пскове.