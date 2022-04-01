Общество

Поучаствовать в конкурсе стихотворений о Великой Отечественной войне предлагают псковичам

Псковское региональное отделение общероссийской общественной организации «Союз писателей России» объявляет о проведении поэтического конкурса, посвященного 77-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в организации.

Конкурс проводится в социальной сети «ВКонтакте», в сообществе «Поэзия Псковской области». Участвовать в конкурсе может любой участник группы, независимо от места проживания. Заявкой на участие является размещение в сообществе стихотворения о Великой Отечественной войне или о Дне Победы, с хэштегом #Победа77 (хэштег ставится выше публикуемого стихотворения). При этом один автор может подать на конкурс только одно стихотворение.

Прием заявок начнется с момента публикации в сообществе объявления и продолжится до 22.00 26 апреля. Произведения, заявленные на конкурс позже не рассматриваются.

Победители конкурса (1-3 место) определяются решением жюри. Дополнительно путем голосования определяется победитель конкурса по версии участников группы. Народное голосование будет открыто не позднее 27 апреля и закрыто в 23.00 7 мая.

Победителей конкурса наградят дипломами Псковского регионального отделения Союза писателей России. Дипломы направят авторам в электронном виде. Стихи победителей конкурса будут опубликованы 9 мая на сайте Псковского регионального отделения Союза писателей России – «Псковский литературный портал», избранные стихи участников конкурса дополнят тематическую подборку произведений «Стихи о войне».