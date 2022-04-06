Общество

Хиты остаются в России: «Европа Плюс» запускает новую имиджевую кампанию

Радио №1 в России* «Европа Плюс» запускает по всей стране масштабную рекламную кампанию «Хиты остаются в России».

Для продвижения нового месседжа и визуального креатива «Европа Плюс» выбрала основным каналом коммуникации наружную рекламу. Около 300 билбордов 6х3 метра расположены в Санкт-Петербурге, Новосибирске, Нижнем Новгороде, Челябинске, Самаре, Ростове-на-Дону, Воронеже, Перми и Сочи. Запланированный охват в регионах составит свыше 8 000 000 контактов. А в столице будут задействованы огромные статичные и анимированные баннеры на фасадах торгово-развлекательного центра «Авиапарк», аэропорта Внуково имени А. Н. Туполева и ещё две сотни билбордов в популярных местах с высокой проходимостью, которые москвичи смогут увидеть более 10 000 000 раз.

Помимо этого, команда радиостанции разместит промоимиджи в глянцевых изданиях и digital-среде, а яркие видеоролики будут показаны в национальном эфире главных федеральных телеканалов и залах крупных сетей проката в кинотеатрах Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Екатеринбурга, Самары, Тюмени, Калининграда и Сургута.

Кроме того, «Европа Плюс» подготовила свежее аудиооформление эфира и обновленный дизайн для своих страниц в социальных сетях.

«Что бы ни происходило в мире, мы будем вместе со своей многомиллионной аудиторией. “Европа Плюс” всегда на стороне хорошего настроения и лучших хитов, которые, конечно же, остаются в России», - отметил генеральный директор «Европейской медиагруппы» Роман Емельянов.

Рекламная кампания продлится до конца апреля. Информации о других акциях и проектах — в эфире «Европы Плюс», на europaplus.ru и страницах радиостанции в социальных сетях.

Слушайте «Европу Плюс» в Пскове на частоте 102.1.

*«Европа Плюс» — радиостанция №1 в России по ежедневной, еженедельной аудитории и доле рынка по аудитории*, а также крупнейшая сеть музыкальных станций в странах СНГ и Балтии. Ежедневно её выбирают более 9,2 млн человек (14,4% населения), еженедельно — более 21,6 млн человек (33,7% населения), доля рынка по аудитории составляет 8,3%*. 14 лет подряд «Европа Плюс» занимает первое место среди всех российских радиостанций по среднегодовым показателям ежедневной аудитории**.

В эфире радиостанции звучат современные хиты зарубежных и российских исполнителей, актуальные новинки и танцевальная музыка. На сегодняшний день региональная сеть «Европы Плюс» насчитывает 389 пунктов установки передатчиков в 8 странах.

«Европа Плюс» входит в состав «Европейской медиагруппы» (ЕМГ) — лидера российского радиовещания*, в портфеле которого также национальные радиовещательные сети «Дорожное радио», «Ретро FM», «Радио 7 на семи холмах», «Новое Радио», проект STUDIO 21, радиостанция «Эльдорадио» в Санкт-Петербурге, региональная радиостанция «Калина Красная», еженедельный журнал «Профиль» и сетевое издание profile.ru.

Сайт «Европы Плюс»: europaplus.ru.

Страницы «Европы Плюс» в социальных сетях: ВКонтакте, Одноклассники, YouTube.

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*Mediascope, Radio Index — РОССИЯ 100К+, ИЮЛЬ–ДЕКАБРЬ 2021, Daily Reach, Weekly Reach, AQH Share. Возраст 12+.

**Mediascope, Radio Index — РОССИЯ 100К+, 2008–2021 г.г., Daily Reach. Возраст 12+.