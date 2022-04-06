Общество

Депутаты поддержали предложение вручить Павлу Дроздову благодарность Псковской гордумы

Вопрос о награждении благодарственным письмом Псковской городской Думы краеведа и общественника Павла Дроздова рассмотрели члены комитета по социальным вопросам, молодежной политике и туризму городского парламента в ходе заседания, которое состоялось сегодня, 7 апреля, под председательством депутата Федора Постнова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОМСУ города.

Фото здесь а далее: пресс-служба ОМСУ города Пскова

Ранее на имя главы города Елены Полонской поступило ходатайство от Псковского городского Совета ветеранов, в котором, в частности, говорилось, что Павел Дроздов «проводит огромную работу по патриотическому воспитанию молодежи, а также по повышению престижа и привлекательности воинской службы на примерах лучших традиций армии и флота». Также там было указано, что по инициативе и при личном участии Павла Дроздова был создан псковский музей армии и флота, который пользуется в городе большой популярностью.

«Большое спасибо Павлу Ивановичу за его активную общественную деятельность», - отметила депутат Ольга Федорова.

После обсуждения члены комитета проголосовали за то, чтобы рекомендовать главе Пскова включить данный вопрос в повестку дня очередной сессии городской Думы.