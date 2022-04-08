Общество

От коронавируса в Псковской области умерли еще два человека

От коронавируса в Псковской области умерли еще два человека. С начала пандемии болезнь унесла жизни 1 761 человека в регионе. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

За прошедшие сутки в Псковской области выявили 91 новый случай заражения коронавирусом, всего в области диагноз COVID-19 подтвердили 107 953 раза. Выздоровели в области 104 763 пациента (+54).

Статистика заболеваемости коронавирусом в муниципалитетах:

Псков – 34112/25

Великие Луки – 16624/10

Бежаницкий район – 1381/0

Великолукский район – 2610/0

Гдовский район – 1903/4

Дедовичский район – 2782/0

Дновский район – 882/1

Красногородский район – 983/1

Куньинский район – 961/0

Локнянский район – 1043/0

Невельский район – 4929/2

Новоржевский район – 1146/1

Новосокольнический район – 3110/0

Опочецкий район – 3260/0

Островский район – 5144/1

Палкинский район – 1033/5

Печорский район – 2462/0

Плюсский район – 1702/1

Порховский район – 3787/9

Псковский район – 8700/7

Пустошкинский район – 1318/2

Пушкиногорский район – 1451/1

Пыталовский район – 1443/0

Себежский район – 2649/8

Стругокрасненский район – 1799/2

Усвятский район – 693/11

Иногородние (с 30.12.2020) - 46.