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Общество

От коронавируса в Псковской области умерли еще два человека

08.04.2022 12:11|ПсковКомментариев: 0

От коронавируса в Псковской области умерли еще два человека. С начала пандемии болезнь унесла жизни 1 761 человека в регионе. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф. 

За прошедшие сутки в Псковской области выявили 91 новый случай заражения коронавирусом, всего в области диагноз COVID-19 подтвердили 107 953 раза. Выздоровели в области 104 763 пациента (+54). 

Статистика заболеваемости коронавирусом в муниципалитетах: 

Псков – 34112/25
Великие Луки – 16624/10
Бежаницкий район – 1381/0
Великолукский район – 2610/0
Гдовский район – 1903/4
Дедовичский район – 2782/0
Дновский район – 882/1
Красногородский район – 983/1
Куньинский район – 961/0
Локнянский район – 1043/0
Невельский район – 4929/2
Новоржевский район – 1146/1
Новосокольнический район – 3110/0
Опочецкий район – 3260/0
Островский район – 5144/1
Палкинский район – 1033/5
Печорский район – 2462/0
Плюсский район – 1702/1
Порховский район –  3787/9
Псковский район – 8700/7
Пустошкинский район – 1318/2
Пушкиногорский район – 1451/1
Пыталовский район – 1443/0
Себежский район – 2649/8
Стругокрасненский район – 1799/2
Усвятский район – 693/11
Иногородние (с 30.12.2020) - 46.

Теги: #статистика #коронавирус #пандемия
Источник: Псковская Лента Новостей
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