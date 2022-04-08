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Минус два

08.04.2022 13:18|ПсковКомментариев: 3

Школьники перестанут изучать второй иностранный, русский исчезнет в качестве родного языка, в классы вернется воспитание, педагоги уже переучиваются - с 1 сентября школы переходят на новый образовательный стандарт. Псковская Лента Новостей выяснила, чего ждать родителям и хватит ли на всех учебников.

 

Языки подвинут

Новый федеральный государственный образовательный стандарт начнет действовать с 1 сентября для начальной школы и среднего звена, то есть по девятый класс включительно. Стандарт - это правила, по которым учителя учат, а школьники учатся.

«Ученик не пострадает никоим образом», - заверяет Ирина Гончарова, заместитель начальника управления образования Великих Лук.

Директор великолукской гимназии имени Софьи Ковалевской Татьяна Фомченкова раскрывает самые важные нюансы нововведения, которые затронут школьников. Их она считает правильными.

Необязательным станет изучение родного языка. Не русского языка, а именно родного - это новый предмет, которого не было в расписании родителей нынешних школьников. Несколько лет назад его введение было более чем оправдано в местах, где живут представители любого из 190 народов России. Любого, кроме русских. В моноэтнических регионах, вроде Псковской области, идея отдавала абсурдом. В расписании стоит обычный русский язык и час в неделю «родного русского» с отдельным учебником и своей программой. В гимназии имени Ковалевской планируют высвободившийся час присоединить к основному русскому языку. В итоге, предмета в расписании останется столько же, а порядка станет больше.

Второй иностранный язык останется в расписании только по заявлению родителей. С оговоркой «по возможности школы». Если родители хотят, а в школе нет «французов» и «немцев» - придется поискать другую школу.

«Второй иностранный при остром дефиците педагогических кадров - роскошь. Тем более, он не востребован, - повествует Татьяна Фомченкова, как обстоит дело. - У нас второй язык изучают ребятки постарше, восьмые и девятые классы. В десятом классе в гуманитарном профиле они могут его выбрать в числе необязательных предметов, но не выбирают».

В Пскове оговорка про возможности школы поможет сохранить второй иностранный в Гуманитарном лицее. У этой школы такая возможность есть. Ситуация обратная: если родители второй язык не захотят, придется искать школу, где его нет.

«На учебники денег не хватает постоянно»

Светлана Дмитриева, заместитель директора Гуманитарного лицея по учебно-воспитательной работе, говорит о позитивных изменениях, которые принесет с собой новый ФГОС:

«Он сформулировал более четкие требования к предметным результатам - что ребенок должен уметь на выходе, - поясняет она. - Родителям не надо паниковать, грубо говоря, алгебра не сменит математику во втором классе. Стандарт ничего плохого не несет, он немного конкретизирует и упрощает работу учителя. Требования к содержанию не меняются, только к структуре рабочих программ, к формулировкам».

Татьяна Фомченкова из Великих Лук отмечает, что новый ФГОС сделает систему преподавания более единообразной. Благодаря этому ребенок легче сможет адаптироваться в новой школе.

Как депутат областного Собрания она на мартовской сессии приняла участие в обсуждении увеличения финансирования школ. Если раньше к фонду оплаты труда добавляли 3% на «прочие расходы» (включая покупку учебников), то депутаты увеличили эту сумму до 4% с ежегодной индексацией на 1%.

«Мы меняем нормативы с связи с тем, что есть острейшая потребность в области по обновлению фонда учебной литературы, - сказал в выступлении перед депутатами председатель областного комитета по образованию Андрей Ермаков. - Разница в этом году составит уже 24 миллиона рублей. Лукавить не будем, это поэтапные процедуры. Поэтому мы и предлагаем ежегодную индексацию».

То есть за один год не получится полностью закрыть потребность школ в учебной литературе. Особенно с учетом роста цен на бумагу и необходимости замены большого числа учебников с введением нового ФГОС.

Сколько точно понадобится новых учебников, подсчитать пока сложно. Перечень утвержденной литературы пока не опубликован. Число классов, переходящих на новые стандарты, тоже будет отличаться в разных школах. Обязательно это только для первых и пятых классов. Остальные по желанию школы.

«Трудности с учебниками не стала бы пока обозначать, - говорит начальник управления образования Великих Лук Татьяна Лозницкая. - Возможно, подойдут те, которые мы используем на сегодняшний день».

«Сложности с учебными пособиями были всегда, - добавляет ее зам Ирина Гончарова, - это материальные ресурсы, даже постепенная их замена — это очень трудно».

Директор гимназии имени Ковалевской Татьяна Фомченкова планирует полностью обновить учебники только для первоклассников. В следующем году она сама будет преподавать пятиклассникам русский язык и литературу. Педагог уже сопоставила нынешние учебники с новой программой.

«Буду перестраивать работу с учебником таким образом, чтобы было комфортно. На уроке главный не учебник, а учитель, - делится она своими взглядами. - Профессионализма на это хватит».

В Гуманитарном лицее Пскова вместе с обязательными классами на новый ФГОС переведут и всю началку.

«На учебники денег не хватает постоянно, это ФГОС не касается, - объясняет Светлана Дмитриева. - Проблема не одного года, регулярно обновляем, но фонд постепенно устаревает. Сейчас речь не идет о резкой замене. Она может затронуть учебники истории, но это не значит, что одномоментно мы должны заменить все остальные. Например, по русскому языку у нынешних пятиклассников учебники абсолютно новые, они подойдут под новый стандарт».

Не с потолка

С марта педагоги проходят повышение квалификации, осваивая новый стандарт, очно и дистанционно. Программа обучения для них разработана в Академии Минпросвещения и рассчитана на 36 часов. Пройти ее обязаны все учителя, которые с 1 сентября будут преподавать в 1, 4 и 5-х классах, то есть тысячи педагогов по всей области.

«ФГОС не абсолютно новый, не просто так взятый откуда-то с потолка, - Андрей Хришкевич, доцент областного Центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников, уверен, что сложностей с переходом на новый стандарт не возникнет. - Люди уже работают в этой системе. Например, наконец-то, в школу возвращается воспитательная система. Ее аспекты ввели еще в позапрошлом году, теперь это прописали во ФГОС».

Когда-то добавление 11-го класса казалось не меньше чем революцией в образовании, но очень быстро стало привычным эталоном. Как говорит Татьяна Фомченкова, «нет ничего более постоянного и традиционного, чем русская школа».

Юлия Магера, фото Вадима Боченкова

Теги: #школа #дети #образование
Источник: Псковская Лента Новостей
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