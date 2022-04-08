Общество

Принять участие в акции «Добрый огород» предлагают псковичам

Жителей Псковcкой области приглашают к участию во всероссийской акции «Добрый огород». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

О старте социального проекта, направленного на оказание помощи социально незащищенным гражданам - садоводам и огородникам, объявили в Общественной палате Российской Федерации. Присоединиться к реализации проекта можно на сайте.

Переосмысливая известный афоризм о рыбе и удочке, операторы акции — Общероссийская Ассоциация почетных граждан, наставников и талантливой молодежи и АНО «Научный центр социально-экономического развития малых городов и сельских поселений» предлагают участникам проекта не разовую помощь, а формирование полезных навыков, возможность пополнить семейный бюджет, а также поддержку единомышленников.

«"Добрый огород" - это не просто волонтерская и благотворительная акция, что, безусловно, крайне важно и необходимо, - отметил первый заместитель председателя комиссии по территориальному развитию и местному самоуправлению Общественной палаты Российской Федерации Леонид Шафиров. - Задача акции - организация передачи знаний и технологий в сфере садоводства и огородничества, имеющихся у образовательных, научных организаций и в бизнесе, малообеспеченным садоводам и огородникам. Для пожилых граждан садоводство и огородничество - фактор, мотивирующий к активному долголетию, а для многодетных семей и семей, оказавшихся в сложных жизненных ситуациях, - возможность сформировать новые социальные связи, получить поддержку местных сообществ».

В администрации отметили, что актуальность предлагаемого подхода подтверждена в ходе экспертной сессии Общественной палаты Российской Федерации «Городское садоводство и огородничество: лучшие практики, барьеры и перспективы». Подробная информация находится по ссылке.

Просветительские проекты в сфере городского садоводства и огородничества развивают Тимирязевская академия, ботанический сад Южного федерального университета, другие аграрные вузы, успешный опыт накоплен у отраслевых министерств ряда регионов России.

В рамках акции будет проведут всероссийский конкурс на получение мини-грантов на реализацию социальных агроволонтерских проектов. На грантовые средства социальные работники, журналисты, педагоги, другие волонтеры смогут приобрести посадочный материал, инвентарь, удобрения, а также компенсировать расходы волонтеров на проезд к дачным и приусадебным участкам социально незащищенных граждан.

Кроме того, пройдет конкурс помощников в садовых и огороднических работах. К участию в конкурсе приглашаются все волонтеры, которые оказывают помощь своим подопечным в проведении работ на приусадебных участках. Журналисты и блогеры - популяризаторы садоводства и огородничества могут принять участие в конкурсе публикаций о секретах успехов земляков.

Еженедельно будет определяться победитель конкурса полезных советов для садоводов и огородников: конкурсные работы принимаются в видео и текстовом форматах.

Пилотная реализация акции «Добрый огород» состоялась в 2020 году в шахтерских территориях Ростовской области. Благополучателями акции стали около 100 пожилых граждан, членов многодетных семей, а также семей, воспитывающих детей с ОВЗ.