Жителям Псковского района рассказали о правилах сжигания мусора и разведения костров

Сотрудники органа государственного пожарного надзора провели профилактический рейд по местам проживания многодетных семей, а также одиноких престарелых граждан в Середкинской волости Псковского района 10 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области
В ходе мероприятия сотрудники особое внимание уделили разъяснению родителям правил пользования приборами печного оборудования, правил пожарной безопасности при эксплуатации электроприборов, электрооборудования и газового оборудования в быту, а также о запрете разведения костров и сжигания мусора на общественной территории.
Кроме этого, в ходе рейда жителям довели информация о мерах административной и уголовной ответственности за нарушение требований пожарной безопасности.
В завершении бесед сотрудники МЧС напомнили телефонные номера вызова экстренных оперативных служб и вручили иллюстрированные памятки с кратким изложением правил пожарной безопасности в быту и на приусадебных участках.