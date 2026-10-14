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Осенний месячник в Пушкиногорском округе стартует с 15 октября

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Осенний месячник по санитарной очистке и благоустройству Пушкиногорского муниципального начнется с 15 октября, сообщила глава муниципалитета Оксана Филиппова в своем канале в мессенджере Мах.

Изображение: Оксана Филиппова / Мах

Оксана Филиппова обратилась к руководителям организаций и предприятий всех форм собственности, управляющих компаний, жителям района организовать и провести мероприятия по уборке и благоустройству территорий организаций, жилого фонда, торговых точек и других территорий, а также оказать содействие в уборке общественных пространств.

Место и время проведения традиционного субботника глава округа сообщит дополнительно.

«Проведение массовых субботников и участие в них сотен людей — это возможность не только убрать наши территории от мусора, опавшей листвы, сухостоя, но и ощущение радости от совместного, коллективного труда на свежем воздухе, результатом которого становятся чистые, ухоженные пространства. Приглашаю каждого присоединиться к мероприятиям по уборке!» — заключила Оксана Филиппова.

 

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Пресс-портреты

Филиппова Оксана Владимировна

Филиппова Оксана Владимировна

Глава Пушкиногорского муниципального округа.

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