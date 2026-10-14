Осенний месячник в Пушкиногорском округе стартует с 15 октября

Осенний месячник по санитарной очистке и благоустройству Пушкиногорского муниципального начнется с 15 октября, сообщила глава муниципалитета Оксана Филиппова в своем канале в мессенджере Мах.

Изображение: Оксана Филиппова / Мах

Оксана Филиппова обратилась к руководителям организаций и предприятий всех форм собственности, управляющих компаний, жителям района организовать и провести мероприятия по уборке и благоустройству территорий организаций, жилого фонда, торговых точек и других территорий, а также оказать содействие в уборке общественных пространств.

Место и время проведения традиционного субботника глава округа сообщит дополнительно.