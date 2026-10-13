Эксперт рассказала, почему не стоит запрещать детям гаджеты

Грамотное сосуществование ребёнка с электронными устройствами требует не запретов, а продуманных правил, которые помогают извлечь пользу и избежать вреда. Ключевые условия такого равновесия — участие взрослого, осмысленная деятельность и чётко очерченные зоны, где технике нет места. Как отметила амбассадор сообщества «Цифровые учителя России», эксперт педагогической конференции Фоксфорда и Алгоритмики «Как учить детей будущего» Елена Староверова, чтобы технологии приносили пользу, стоит внедрить «цифровую гигиену».

«Гаджет — это инструмент для творчества и познания мира. Ребенок должен что-то создавать, а не только потреблять», - отметила она.

Эксперт подчёркивает, что взрослый всегда должен быть рядом, чтобы обсуждать увиденное, задавать вопросы и направлять внимание ребенка. Это превращает даже короткий сеанс за экраном в развивающую беседу.

В детском саду и дома должны быть пространства и время, свободные от любых экранов. Например, во время еды, перед сном или во время активных игр. Это помогает сохранить баланс и не дает цифровой среде поглотить живую.

«Родители должны знать, какие именно цифровые продукты и с какой целью используются в саду. Только так можно поддерживать единый подход к воспитанию и избегать противоречий между домом и детским садом», - заключила эксперт.