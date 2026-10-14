 
Общество

Сотрудники псковских отделений Росгвардии и МЧС провели совместные учения

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Управление Росгвардии и Главное управление МЧС России по Псковской области провели совместную тренировку 12 октября. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Росгвардии, по легенде учений, в административном здании произошел условный пожар, потребовавший экстренной эвакуации личного состава.

Фотографии: пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области

Пожарно-спасательные расчеты оперативно прибыли на место, выполнили боевое развертывание и отработали тактику тушения возгорания. Особое внимание уделялось эвакуации людей и их спасению из условной зоны опасности.

«Подобные тренировки способствуют улучшению взаимодействия между ведомствами, что в свою очередь повышает уровень подготовки личного состава. Благодаря этому, все поставленные учебные цели достигаются более эффективно», — заключили в ведомстве.

 

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