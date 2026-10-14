Сотрудники псковских отделений Росгвардии и МЧС провели совместные учения

Управление Росгвардии и Главное управление МЧС России по Псковской области провели совместную тренировку 12 октября. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Росгвардии, по легенде учений, в административном здании произошел условный пожар, потребовавший экстренной эвакуации личного состава.

Фотографии: пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области

Пожарно-спасательные расчеты оперативно прибыли на место, выполнили боевое развертывание и отработали тактику тушения возгорания. Особое внимание уделялось эвакуации людей и их спасению из условной зоны опасности.