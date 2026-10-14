День работников заповедного дела в России и День рождения Винни-Пуха отмечают сегодня

День работников заповедного дела в России, Всемирный день стандартов, День рождения Винни-Пуха и День строчных букв отмечают сегодня, 14 октября.

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День работников заповедного дела в России отмечается в России с 1999 года — дату выбрали директора заповедников на семинаре во Владивостоке. Официального статуса у праздника нет, но традиция поздравлять людей, которые берегут редкие виды флоры и фауны, прижилась. Благодаря их труду удалось спасти от истребления соболя, бобра, амурского тигра и зубра. Сегодня в России почти 13 тысяч охраняемых природных территорий, где работают более 10 тысяч человек. Сегодня в фокусе — дальневосточные хищники: амурский тигр и леопард, которым нужна огромная территория и защита от браконьеров и вырубок.

Всемирный день стандартов был предложен в 1970 году президентом Международной организации по стандартизации (ISO) Фаруком Сунтером, чтобы подчеркнуть важность единых правил и норм для мировой экономики. Дата выбрана в честь события 1946 года, когда в Лондоне открылась конференция национальных организаций по стандартизации: 25 стран, включая СССР, приняли решение о создании ISO. Стандарты определяют требования к продукции, технологиям и безопасности, а каждый год праздник посвящен новой теме, которую выбирают ISO, МЭК и МСЭ. В этот день проходят конференции, выставки и семинары, а специалисты получают заслуженное признание.

День рождения Винни-Пуха также отмечается сегодня. 14 октября 1926 года — день, когда свет увидела первая книга о медвежонке с опилками в голове. Истории Алана Милна с рисунками Эрнеста Шепарда мгновенно полюбились читателям, и именно эту дату поклонники считают днем рождения Винни-Пуха. Сегодня он входит в число самых узнаваемых героев детской литературы, а его диснеевский образ можно встретить на бесчисленных товарах по всему миру. В России у Пуха сложилась своя судьба: в 1960 году Борис Заходер создал вольный пересказ книг Милна, а спустя девять лет Федор Хитрук выпустил мультфильм, в котором медвежонок заговорил голосом Евгения Леонова.

День строчных букв — необычный праздник, посвященный маленьким буквам. В этот день предлагают писать сообщения и письма только строчными, игнорируя клавишу Shift, пишет «Газета.ru».