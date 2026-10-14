Все спокойно: вероятность магнитного шторма сегодня составляет 1%

Сильных магнитных бурь на Земле не прогнозируется сегодня, 14 октября, сообщается на сайте лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

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По данным ученых ИКИ РАН, магнитосфера Земли сегодня, 14 октября, будет находиться в спокойном состоянии, поэтому возможность возникновения геомагнитных ударов составляет всего 10%.

«Вероятность возникновения магнитной бури составляет 10%. Вероятность появления сильного магнитного шторма — 1%. За последние 24 часа магнитных бурь не было», — заявили специалисты ИКИ РАН.

Эксперты отметили, что два крупных центра активности на Солнце будут находиться на линии Солнце — Земля до 16 октября, поэтому в любой момент геомагнитная обстановка может измениться, пишет News.ru.