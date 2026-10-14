Все спокойно: вероятность магнитного шторма сегодня составляет 1%

Сильных магнитных бурь на Земле не прогнозируется сегодня, 14 октября, сообщается на сайте лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.
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По данным ученых ИКИ РАН, магнитосфера Земли сегодня, 14 октября, будет находиться в спокойном состоянии, поэтому возможность возникновения геомагнитных ударов составляет всего 10%.
«Вероятность возникновения магнитной бури составляет 10%. Вероятность появления сильного магнитного шторма — 1%. За последние 24 часа магнитных бурь не было», — заявили специалисты ИКИ РАН.
Эксперты отметили, что два крупных центра активности на Солнце будут находиться на линии Солнце — Земля до 16 октября, поэтому в любой момент геомагнитная обстановка может измениться, пишет News.ru.
«Две группы пятен вышли сегодня на линию Солнце — Земля в зону максимального влияния на Землю. Фактически речь идет о едином крупном центре активности, который разбит на два по формальным признакам (главным образом, из-за отсутствия у пятен единой общей полутени). Суммарная площадь группы — 400 единиц. Число пятен — около 20. На данный момент, несмотря на размер, ни одна из областей не обладает энергией для крупных вспышек, но набрать ее "при желании" можно будет за одни сутки. Тем не менее пока никакие "красные уровни" не выставляются и прогнозы сохраняются благоприятные. В зоне влияния на Землю центры будут примерно до 16 октября», — рассказали ученые.