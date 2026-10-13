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В Невельском муниципальном округе прошла межрегиональная поисковая экспедиция

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В Невельском муниципальном округе прошла культурно-историческая акция, посвящённая сохранению памяти молодёжи Союзного государства. Мероприятие организовано Министерством молодёжной политики Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в министерство молодежной политики Псковской области. 

Фото здесь и далее: Министерство молодежной политики Псковской области

Центральной частью акции стала полевая поисковая экспедиция под руководством специалистов организации «Псковский рубеж». Участники работали на местах боёв Невельско-Городокской наступательной операции 1943 года, где были обнаружены останки красноармейцев.

Помимо поисковых работ, программа акции включала культурный блок «Мост дружбы» в Музее истории Невеля. Участники представили свои регионы, познакомились с национальными традициями и обменялись символическими подарками. Белорусская сторона передала каравай единения — символ гостеприимства и дружбы.

 

Также участники акции возложили цветы к Центральному воинскому захоронению. Особая мемориальная церемония прошла на месте крушения самолёта Ил-2, в котором погиб младший лейтенант, уроженец Минска Степан Кириллович Шутько. Здесь установили памятную доску, почтили погибших минутой молчания и возложили цветы. Представителям Беларуси передали идентифицированный фрагмент самолёта для последующей передачи родственникам лётчика.

Участники обсудили планы на будущее, совместные проекты и возможности дальнейшего сотрудничества молодёжи России и Беларуси.

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