Общество

В Псковской области продолжается операция «Дети России – 2022»

Первый этап межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Дети России – 2022 проводится на территории Псковской области с 4 по 13 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области.

Целью операции является предупреждение распространения наркомании среди несовершеннолетних, информирование о предусмотренной законодательством ответственности за участие в обороте наркотиков, а также выявление фактов вовлечения молодежи в противоправную деятельность, связанную с ним.

Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД во взаимодействии с представителями органов исполнительной власти и местного самоуправления запланировали комплекс различных профилактических мероприятий: марафоны, спортивные соревнования и конкурсы, направленные на формирование у подрастающего поколения соответствующей мотивации для ведения здорового образа жизни.