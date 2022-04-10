Общество

В псковской поликлинике перечислили способы борьбы с сезонной аллергией

Иммунотерапия позволяет сформировать защитную реакцию в период весеннего цветения для страдающих от сезонных аллергий. Об этом сообщили в группе ГБУЗ «Псковская городская поликлиника» в социальной сети «ВКонтакте».

«Проходить ее следует задолго до начала цветения и первых симптомов. Иммунотерапия подразумевает введение небольших доз аллергена в организм. Это позволяет сформировать защитную реакцию и не реагировать на пыльцу в будущем. Три года иммунотерапии позволяют забыть об поллинозе более чем на 10 лет», – считают врачи.

Симптомами поллиноза (сезонной аллергии) специалисты называют насморк, першение в горле, покраснение глаз, слезотечение, зуд, затрудненное дыхание.

В медицинском учреждении перечислили рекомендации для тех, кто страдает от сезонной аллергии:

следует оставаться дома, ведь в воздухе помещений концентрация пыльцевых зерен значительно ниже.

можно установить в жилом помещении систему очистки воздуха;

ежедневно проводить дома влажную уборку;

по возвращении с улицы принять душ, вымыть голову, переодеться;

не стоит употреблять пищевые продукты, способные усилить симптомы аллергии;

принимать лекарственные средства, назначенные врачом.

При ухудшении состояния необходимо обратиться за медицинской помощью.

«Некоторые предпочитают не обращать внимания на аллергические проявления, аргументируя это тем, что все пройдет самостоятельно. Но поллиноз не такой безобидный, как может показаться. В некоторых случаях он приводит к развитию бронхиальной астмы и даже анафилактическому шоку. Поэтому не стоит пренебрегать лечением», – уточнили специалисты.

Аллергическая реакция может развиться в результате длительных стрессов, неправильной диеты, сниженного иммунитета или на фоне длительного приема антибиотиков.