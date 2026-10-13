 
Общество

В Великих Луках и Псковском округе две женщины стали жертвами мошенников

0

В Великих Луках и Псковском муниципальном округе зафиксированы случаи телефонного и интернет‑мошенничества, в результате которых пострадали две женщины. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По данным следствия, злоумышленники, действуя по телефону, ввели в заблуждение жительницу Великих Лук 2001 года рождения. Под предлогом дополнительного заработка и инвестиций через специализированные приложения они убедили женщину перевести денежные средства. В результате противоправных действий потерпевшая лишилась более 1,6 миллионов рублей. 

Еще один эпизод зарегистрирован в Псковском муниципальном округе. Неизвестные лица связались с женщиной 1980 года рождения в одном из мессенджеров и под предлогом продажи собаки породы пудель похитили у нее 76 тысяч рублей.

Обе потерпевшие обратились за помощью в полицию.

По указанным фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частями 2 и 4 статьи 159 УК РФ. В настоящее время ведется следствие.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Top.Mail.Ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026