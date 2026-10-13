В Великих Луках и Псковском округе две женщины стали жертвами мошенников

В Великих Луках и Псковском муниципальном округе зафиксированы случаи телефонного и интернет‑мошенничества, в результате которых пострадали две женщины. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По данным следствия, злоумышленники, действуя по телефону, ввели в заблуждение жительницу Великих Лук 2001 года рождения. Под предлогом дополнительного заработка и инвестиций через специализированные приложения они убедили женщину перевести денежные средства. В результате противоправных действий потерпевшая лишилась более 1,6 миллионов рублей.

Еще один эпизод зарегистрирован в Псковском муниципальном округе. Неизвестные лица связались с женщиной 1980 года рождения в одном из мессенджеров и под предлогом продажи собаки породы пудель похитили у нее 76 тысяч рублей.

Обе потерпевшие обратились за помощью в полицию.

По указанным фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частями 2 и 4 статьи 159 УК РФ. В настоящее время ведется следствие.