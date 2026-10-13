Сотрудницу администрации Новоржевского округа наградили за высокий профессионализм

В ходе семинара для сотрудников кадровых подразделений органов местного самоуправления управляющего делами администрации Новоржевского муниципального округа Анну Мацедонскую наградили благодарностью за высокий профессионализм. Об этом сообщила глава муниципалитета Любовь Трифонова на своей странице в социальной сети «ВКонтакте»,

Фотографии: Любовь Трифонова / «ВКонтакте»

Семинар состоялся в День кадрового работника в Пскове. В нем также приняла участие сотрудница управления делами администрации Новоржевского муниципального округа Марина Михайлова.

Участники встречи обсудили соблюдение требований трудового, антикоррупционного законодательства и законодательства о муниципальной службе, повышение престижа муниципальной службы, а также практику заключения целевых договоров.

«Кадровая служба — это ключевое звено в системе управления любой организации. За показателями и достижениями стоит повседневная кропотливая работа, которая не всегда видна, но имеет огромное значение», — отметила глава округа.

Как отметила Любовь Трифонова, приятным завершением семинара стала церемония награждения особо отличившихся сотрудников. Среди них была и Анна Мацедонская, которую наградили за высокий профессионализм и безупречную муниципальную службу благодарностью Ассоциации «Совет муниципальных образований Псковской области».