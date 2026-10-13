Делегация Псковской области представила регион на Всероссийском молодёжном форуме «Территория БезОпасности»

Всероссийский молодёжный образовательный форум «Территория БезОпасности» прошел в Ленинградской области с 7 по 11 октября. Как сообщили в Центре молодежи и общественных инициатив, Псковскую область на мероприятии представила делегация, в составе которой были Дарья Смирнова, Данил Лукьянович, Екатерина Маринчук и Дмитрий Питолин.
Фотографии: АНО ПО «Центр молодежи и общественных инициатив»
Форум, проходивший в этом году во второй раз, стал площадкой для открытого обсуждения вопросов безопасности, информационных войн и роли молодёжи в будущем России и объединил около 400 активных участников в возрасте от 14 до 35 лет. Основная тема этого года была посвящена безопасности и профилактике. Главная идея форума — помочь молодым людям перестать быть пассивными жертвами фейков и деструктивной пропаганды и стать активными защитниками информационного и культурного суверенитета страны.
В рамках форума работали шесть образовательных площадок: «Военно-политическая грамотность» — для курсантов, кадетов и педагогов по воспитательной работе, «Сила в правде» — для молодых историков и преподавателей, где разрабатывают методики противодействия фальсификации истории, «Цифровая гигиена» — для специалистов по работе с молодёжью, родителей и педагогов, «Код безопасности» — для советников по воспитанию и сотрудников молодёжных центров, «Современные медиа» — для журналистов, блогеров и медиаспециалистов и «Дети о Героях» — специальная площадка для детей военнослужащих и молодёжи исторических территорий в возрасте 14-17 лет.
Итогом форума стала разработка шести комплексных продуктов по каждой тематической площадке. Участники получили практические навыки защиты российского культурного кода, противодействия фальсификации истории и популяризации духовно-нравственных ценностей.
Участие делегации Псковской области в форуме стало возможностью представить регион на всероссийском уровне, обменяться опытом с коллегами из других субъектов и внедрить лучшие практики в сфере безопасности и профилактики на территории области.