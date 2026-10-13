Делегация Псковской области представила регион на Всероссийском молодёжном форуме «Территория БезОпасности»

Всероссийский молодёжный образовательный форум «Территория БезОпасности» прошел в Ленинградской области с 7 по 11 октября. Как сообщили в Центре молодежи и общественных инициатив, Псковскую область на мероприятии представила делегация, в составе которой были Дарья Смирнова, Данил Лукьянович, Екатерина Маринчук и Дмитрий Питолин.

Фотографии: АНО ПО «Центр молодежи и общественных инициатив»

Форум, проходивший в этом году во второй раз, стал площадкой для открытого обсуждения вопросов безопасности, информационных войн и роли молодёжи в будущем России и объединил около 400 активных участников в возрасте от 14 до 35 лет. Основная тема этого года была посвящена безопасности и профилактике. Главная идея форума — помочь молодым людям перестать быть пассивными жертвами фейков и деструктивной пропаганды и стать активными защитниками информационного и культурного суверенитета страны.

«Я впервые участвовал в форуме "Территория безопасности" от Росмолодёжи. В следующем году планирую снова поехать. Мне понравилась площадка, замечательные эксперты и гости. Программа была на высшем уровне. Как специалист в IT, я узнал много полезной информации. Приятно, что в нашей стране проводят такие мероприятия», — поделился Данил Лукьянович.

В рамках форума работали шесть образовательных площадок: «Военно-политическая грамотность» — для курсантов, кадетов и педагогов по воспитательной работе, «Сила в правде» — для молодых историков и преподавателей, где разрабатывают методики противодействия фальсификации истории, «Цифровая гигиена» — для специалистов по работе с молодёжью, родителей и педагогов, «Код безопасности» — для советников по воспитанию и сотрудников молодёжных центров, «Современные медиа» — для журналистов, блогеров и медиаспециалистов и «Дети о Героях» — специальная площадка для детей военнослужащих и молодёжи исторических территорий в возрасте 14-17 лет.

«Я до сих пор под впечатлением и мысленно раскладываю по полочкам всё, что услышала. Всё оказалось гораздо глубже, чем я ожидала, и по-настоящему полезно. Особенно зацепили два момента. Во-первых, блок о медиа. Эксперты наглядно показали, как через сериалы, мемы и безобидные клипы в наше подсознание проникают идеи, которые мы даже не замечаем. Теперь на свою ленту в соцсетях смотрю совершенно другими глазами. Во-вторых, тема информационной безопасности. Я ожидала сухой технической информации, а нам на пальцах объяснили, как по одному "слитому" паролю или случайной фотографии с геометкой можно выстроить весь маршрут жизни человека. Это и есть забота о цифровом суверенитете. Я поняла, что моя главная защита — это я сама, и настрою двухфакторную аутентификацию везде, где это возможно. Этот форум дал мне дополнительный фильтр, который теперь стоит в сознании. Хотелось бы почаще бывать на таких мероприятиях», — рассказала Дарья Смирнова.

Итогом форума стала разработка шести комплексных продуктов по каждой тематической площадке. Участники получили практические навыки защиты российского культурного кода, противодействия фальсификации истории и популяризации духовно-нравственных ценностей.

Участие делегации Псковской области в форуме стало возможностью представить регион на всероссийском уровне, обменяться опытом с коллегами из других субъектов и внедрить лучшие практики в сфере безопасности и профилактики на территории области.