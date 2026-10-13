До +14 градусов и туман прогнозируют в Псковской области 14 октября

Переменная облачность без осадков прогнозируется на территории Псковской области завтра, 14 октября. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.

Ночью и утром местами по области ожидается туман. Будет дуть ветер восточных направлений от слабого ночью до умеренного днем со скоростью 3-8 метров в секунду. Температура по области ночью составит от 0 до +5 градусов, днем от +9 до +14 градусов.

В Пскове температура ночью составит от +3 до +5 градусов, днем от +11 до +13 градусов.

Атмосферное давление высокое.