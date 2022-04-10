Общество

Сдавать в аренду планируют помещения Дома Беклешова в Пскове

Вопрос о даче согласия Центру туризма и творческих индустрий Пскова на предоставление в аренду Дома Беклешова, рассмотрели члены комитета по земельным ресурсам, градостроительству и муниципальной собственности Псковской городской Думы в ходе заседания. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОМСУ города.

Фото: ОМСУ «Город Псков»

Речь шла о части помещений, расположенных на втором этаже этого здания. Их предлагается сдавать в аренду физическим и юридическим лицам на срок не более чем 30 календарных дней в течение 6 последовательных календарных месяцев для проведения мастер-классов, выставок и тому подобного. При этом администрация города проведет оценку рыночной стоимости арендной платы объектов, передаваемых в аренду.

«Члены комитета единогласно поддержали инициативу сдачи в аренду помещений в Доме Беклешова. Усадьба является центром притяжения, как для туристов, так и для жителей города. В Пскове и за его пределами много талантливых жителей так пусть у них будет место, где они смогут показать свое творчество всем желающим. Городу необходимы подобные площадки», - отметил председатель комитета по земельным ресурсам, градостроительству и муниципальной собственности Псковской городской Думы Валерий Тюменцев.

Члены комитета проголосовали за то, чтобы рекомендовать главе города Пскова включить данный вопрос в повестку дня очередной сессии гордумы.