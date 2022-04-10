Общество

Масштабную акцию против наркотиков провели в Дновском районе

Транспортные полицейские совместно с общественным советом при линейном отделе организовали масштабную акцию «Нет наркотикам!» в Дновском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском линейном отделе МВД России на транспорте.

Фото здесь и далее: Псковское ЛО МВД России на транспорте

В мероприятии приняли участие преподаватели и представители управления образования администрации Дновского района, учащиеся школы №50, №1 и гимназии.

В ходе акции начальник Псковского ЛО МВД на транспорте Сергей Титов совместно с сотрудниками отделения по делам несовершеннолетних и начальником линейного отделения полиции на станции Дно Евгением Журавиным разъяснили школьникам, почему нельзя употреблять запрещенные вещества и как это сказывается на здоровье каждого человека.

Также сотрудники полиции рассказали об ответственности за хранение, распространение, сбыт наркотических средств или психотропных веществ, показали фильм «НеЗависимость».

«Тема встречи вызвала живой интерес у ребят и, в свою очередь, они поделились мыслями о мерах по противодействию распространению наркотиков в молодежной среде», – отметили в отделе.