Как заставить соседа соблюдать часы тишины без скандала, рассказала юрист

Соседский шум во время ремонта действительно вызывает раздражение. С юридической точки зрения в России это не преступление против человечности, а административное правонарушение. Как рассказала судебный юрист в области гражданско-правовых отношений Людмила Бушуева, главный инструмент борьбы — знание местных часов тишины и правильная фиксация нарушений. Поскольку единого федерального закона нет, правила устанавливают регионы.

«В случае нарушения для начала попробуйте спокойно объяснить соседу, что он нарушает закон. Записывайте дату, время и характер шума — аудио- и видеозаписи станут главным доказательством. Если нарушение произошло ночью, можно обратиться в полицию по номеру 102: это их зона ответственности. Если днём — звоните в Объединение административно-технических инспекций, профильный орган по контролю за ремонтными работами», - рассказала она.

При систематических нарушениях необходимо подать письменное заявление, причём коллективная жалоба от нескольких соседей сработает быстрее. Злостное нарушение тишины может привести к гражданскому иску с требованием компенсации морального вреда, если вы докажете систематические страдания.

Если полиция и надзорные органы игнорируют заявления или проводят формальную проверку, можно провести замеры шума самостоятельно и на основании показаний уровня шума добиться привлечения нарушителей к ответственности. Допустимый уровень шума в России составляет: в дневное время эквивалентный уровень — 40 дБА, максимальный — 55 дБА; в ночное время — 30 дБА и 45 дБА соответственно. Вопрос о том, кто измеряет шум, зависит от источника, пишет RuNews24.ru.

«Официальные замеры для суда или жалобы проводит аккредитованная организация — частная лаборатория с соответствующей лицензией. Роспотребнадзор уполномочен проводить инструментальный контроль, однако на практике по жалобам на бытовой шум от соседей он часто не выезжает, так как это не входит в его компетенцию. Контроль за соблюдением региональных часов тишины находится в ведении полиции, а не санитарной службы. Если речь идёт о ремонтных работах, замеры уровня шума от перфоратора или дрели можно заказать в аккредитованной лаборатории — это будет вашим доказательством в суде», - заключила эксперт.