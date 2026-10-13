Делегация Псковской области приняла участие во втором модуле программы «Проводники смыслов. Управленцы», который прошел в Красноярске. Оператором направления выступает ФГАУ МП МЦ «Форумная дирекция» и Росмолодежь. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Молодежь и дети». Об этом сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

В работе модуля приняли участие представители Псковской области: министр молодежной политики региона Дмитрий Яковлев, руководитель АНО ПО «Центр молодежи и общественных инициатив» Елизавета Зайцева, а также Председатель Совета регионального отделения Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых» в Псковской области «Движения первых» Мария Тучак.

Программа модуля была насыщенной и включала несколько ключевых блоков. В первый день участники посетили установочные сессии, где обсудили системные принципы работы и базовые подходы к проектной деятельности. Перед слушателями выступили статс-секретарь — заместитель руководителя ФАДМ Денис Аширов и академические директора направлений Николай Бажитов и Дмитрий Забиров.

Основной упор в образовательной программе был сделан на развитие управленческих компетенций. В частности, для участников прошли лекции «Системное и стратегическое мышление», «Ключевые результаты и эффекты в проектном менеджменте», а также «Как социальная архитектура поможет сделать ваш проект масштабным и эффективным».

«Программа дала нам уникальную возможность не просто получить новые знания, но и переосмыслить подходы к управлению молодежными проектами, — отметил министр молодежной политики Псковской области Дмитрий Яковлев. — Особенно ценными стали лекции по системному и стратегическому мышлению, а также практическая работа на предприятиях, где мы увидели реальные механизмы вовлечения молодых сотрудников. Уверен, что полученный опыт позволит нам вывести молодежную политику региона на качественно новый уровень».

Второй день был посвящен практической работе на предприятиях. Делегаты приняли участие в проектных мастерских, где состоялись сессии с HR-специалистами о механике работы с молодыми сотрудниками, их мотивации и вовлечении. Также участники провели исследовательскую работу и экскурсии по производственным площадкам.

В третий день акцент был сделан на управление заинтересованными сторонами и работу с проектными гипотезами. В рамках мастерской «Проекты в проекте» участники анализировали региональные проекты на соответствие ключевым вызовам и формулировали запросы на улучшение. Кроме того, состоялся открытый диалог о работе с молодежью через призму спорта и мастер-класс по инструментам сервис-дизайна.

«Для нашего центра участие в таком масштабном образовательном модуле — это серьезный шаг вперед, — поделилась руководитель АНО ПО „Центр молодежи и общественных инициатив“ Елизавета Зайцева. — Мастер-классы по сервис-дизайну и управлению заинтересованными сторонами, а также технотренинги по управлению рисками дали конкретные инструменты, которые мы сможем применить в своих региональных проектах. Особенно важно, что программа позволила нам сформулировать запросы на улучшение и разработать прототипы для пилотного внедрения. Мы возвращаемся с четким пониманием, как сделать наши инициативы более масштабными и эффективными».

Завершающий день включал экспертные выступления, технотренинги по управлению рисками и коммуникациям в региональных проектах, а также защиту прототипов для внедрения. Итоги модуля подвел Денис Аширов, после чего участники получили установку на дальнейшую проектную работу.