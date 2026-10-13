Законопроект об исполнении федерального бюджета за 2025 год приняли в Госдуме

В ходе пленарного заседания Государственной Думы рассмотрен и принят законопроект об исполнении федерального бюджета за 2025 год. Об этом сообщил депутат Государственной Думы, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский в Мах.

«Ключевыми приоритетами в минувшем году стали социальная поддержка граждан, укрепление обороноспособности и безопасности, поддержка участников СВО, достижение национальных целей развития. В 2025 году были повышены МРОТ (на 16,6 %) и прожиточный минимум (на 14,8 %), проиндексированы все социальные пособия и выплаты с учетом фактической инфляции, составившей 9,5 %», - отметил депутат.

Он подчеркнул, что более 10 миллионов человек получили детские пособия. Более 700 тысяч семей с детьми улучшили жилищные условия благодаря семейной ипотеке, на поддержку которой из бюджета было направлено около 2 триллионов рублей.

«За счет бюджетных ассигнований в 2025 году модернизированы тысячи объектов социальной сферы. Запущено восемь национальных проектов, направленных на достижение технологического суверенитета. Рассматривая законопроект об исполнении бюджета за минувший год, для нас было важно проанализировать эффективность реализации средств, чтобы государственные программы и проекты помогали максимальному числу граждан», - заключил Александр Козловский.